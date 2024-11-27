Mersin’in yüksek kesimlerine karın yağmasıyla birlikte sahaya inen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve hayvanlarını kurtarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen yol açma, arama ve kurtarma çalışmaları gece gündüz sürüyor. Kar dolayısıyla hayvanları ile mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekiplerine ulaştı. Yağışlar, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan Yörükleri ve hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanları zor durumda bıraktı.

Mut’ta 14 çoban ve binlerce hayvan kurtarıldı

Mut’ta 4 gün önce başlayan yoğun kar yağışı yolları kapadı. Yolları açmak için anında çalışmalara başlayan belediyenin karla mücadele ekipleri, Dağpazarı, Elmapınarı, Demirkapı, Kavaközü, Çivi, Ballı, Güme mahallelerinin yanı sıra Kozlar ve Söğütözü yaylalarında 2 greyder, 1 kanal kazıcı, 1 loder ve 1 kar küreme-tuzlama aracıyla aralıksız olarak yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Gelen ihbarlar üzerine de çalışmalar yapan ekipler, Kavaközü, Çivi, Güme, Ballı ve Söğütözü yaylalarında, dağlarda mahsur kalan 14 çobanın bulunduğu yolları da açılarak çobanları ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanın hayatını kurtardı. Ekipler, bölgeye yem de götürerek hayvanların beslenmesini sağladı.

Erdemli’de maden işçileri kurtarıldı

Erdemli ilçesinde de kar dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahaya inen 20 kişilik karla mücadele ekibi, çalışmalarını 3 greyder, 2 kepçe, 2 adet 4x4 arazi aracı, 2 servis aracı ile gerçekleştirdi. Erdemli’nin kritik bölgelerinde hazır şekilde bekleyen ekipler, 2 bölgede kar ve tipi nedeni ile arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Evdilek Mahallesi Eğriçayır mevkiinde 24 kilometre kar temizliği yapan ekipler, 4 maden işçisini kurtardı. Toros mahallesi Kemer mevkiinde ise 8 kişilik avcı grup da kurtarıldı. Bölgesinde çalışma yapılan muhtarlar ve kurtarılan vatandaşlar, kendilerini donmaktan kurtaran Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yolculara sıcak çorba ikram edildi

Öte yandan Mut-Karaman arasındaki Sertavul Geçidinin yoğur kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmasından dolayı Mut Otogarında bekletilen 10 otobüs içerisinde bulunan vatandaşlar, 24 saati geçkin bir süre Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından misafir edildi. Yolcular için çadır kuran ekipler, sıcak çorba ikramında bulundular.