İznik’e bağlı Hacıosman, Candarlı, Sansarak, Elmalı ve Kırıntı mahallelerinde yoğun kar yağışından dolayı yollar trafiğe kapandı. Kar keyfini yaşamak isteyen 4 yabancı sürücü ise araçlarıyla mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, mahsur kalanların araçlarını traktörleriyle çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bursa’nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

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