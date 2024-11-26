Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gezi için geldikleri Karagöl Yaylası’nda karda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve UMKE ekipleri yetişti.

Şehir dışından Karagöl Yaylası’na gezmeye gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışı sebebiyle bölgede mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Vatandaşların koordinatları doğrultusunda bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirlerken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.