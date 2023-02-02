Adıyaman-Çelikhan Karayolu’nda kardan dolayı mahsur kalan sürücülerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Adıyaman-Çelikhan Karayolu’nda kardan dolayı mahsur kalan sürücülerin yardımına AFAD ekipleri yetişti.

Önceki gün Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla akşam saatlerinde Adıyaman- Çelikhan Karayolunu kullanan bir çok araç sürücüsü yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısını alan112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine AFAD ekiplerini yönlendirdi. Durum üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan araçları tek tek kurtardı. Kurtarılan araçlar yollarına devam ederken AFAD ekipleri her türlü duruma karşı bölgede bir süre bekleme yaptı.