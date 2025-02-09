Büyükşehir, jandarma ve AFAD koordineli çalışarak, Kızıldağ’da mahsur kalan 9 vatandaşı kurtardı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle birlikte Karaisalı Kızıldağ bölgesinde mahsur kalan iki araçtaki üçü kadın 9 kişiyi, Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte koordineli çalışma sonucu kurtardı.

Bölgeye piknik yapmak amacıyla gittikleri belirlenen yurttaşların Akpınar üzerinden Pozantı’ya geçmek istedikleri ancak yoldan çıkan araçların mahsur kaldığı öğrenildi. 112 Acil’den gelen ihbar üzerine bölgeye sevk edilen büyükşehir, jandarma ve AFAD ekipleri, iş makineleriyle birlikte vatandaşları bulundukları noktadan alarak ilçeye götürerek 9 kişinin hayatını kurtardı.