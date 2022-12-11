Taşkın’ın durumu bildirmesi üzerine harekete geçen Aydıntepe İlçe Özel İdare, İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan kişilere ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunları bulunmayan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

Trabzon’un Çaykara ilçesinden Bayburt’a gitmek üzere otomobille yola çıkan Fahri Taşkın ve beraberindekiler, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkiinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

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