Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki 82 yaşındaki hasta, Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirildi.

Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Düzce’de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından müdahale edilerek açılıyor. Kaynaşlı ilçesinin ulaşımda en uzak köylerinden olan 960 rakımlı Yeniyurt köyünde köy içi yolu karla kaplı olan bölgede rahatsızlanan 82 yaşındaki KOAH hastası için ekipler harekete geçti. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi karla kaplı köy içi yolu ulaşıma açarken ambulansa zincir takıldı. Zorlu mücadelenin ardından sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile hasta ambulansa taşındı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan hasta daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.