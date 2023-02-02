Kahramanmaraş’ta kar yağmasının ardından düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi yakınları ile çocuklarına şehre özgü irişkit (şehre özü et sucuğu) ve salep ikram edildi.

Kahramanmaraş’ta kar yağmasının ardından düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi yakınları ile çocuklarına şehre özgü irişkit (şehre özü et sucuğu) ve salep ikram edildi.

Yedikuyular Kayak Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Alpedo Kervan Dondurma ev sahipliği yaptı. Şehit ve gazi yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesi çocuklar kar keyfi yaşadı. Katılımcılar önce kente özgü et sucuğunu yeme imkanı buldu, daha sonra iki kazanda kaynatılan 150 kilogramlık salep içeceğinden ikram edildi. Etkinliğe katılan şehit yakınları ve çocukları mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, "Allah’tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehitlerimizin aileleri ve babalarının ellerinden öpüyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Etkinliğe katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Ekmek arası ’irişkit’ diyoruz, ikramları yapıldı, hem de salep ikramları yapıldı. Bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Programa; Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hüsamettin Ürkmez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı üyeleri ve çocukları eşlik etti.