Bursa’da beklenen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamyonlar ve araçlar yolu kapatınca trafik kilitlendi.

Bursa’da beklenen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamyonlar ve araçlar yolu kapatınca trafik kilitlendi.

Bursa’da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen yar yağışı geldi. Kara hazırlıksı yakalanan sürücüler Bursa İstanbul yolu Gemlik istikameti Dürdane rampasında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle tır ve büyük araçların zor anlar yaşadığı, yoldan çıktığı rampa, haritadan da kırmızıya boyandı.

Bursa’da hava sıcaklığı 2 derece ölçülürken gün boyunca kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan yoğun kar şehir merkezini de beyazlara bürüdü. Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da saçak altlarına ve kapalı mekanlara sığındı