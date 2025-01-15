Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dışarıda kalan hayvanları da olumsuz etkiliyor. Köylerde yaşayan vatandaşlar da sokak hayvanlarını besliyor.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte köylerde sokakta yaşayan köpekler de olumsuz etkileniyor. Bununla birlikte Dereköy köyünde bakkallık yapan Ali Onbaşıoğlu, soğuk havalarda köyde bulunan köpekleri besliyor.

Kar yağışının yaklaşık 4 gündür devam ettiğini söyleyen Onbaşıoğlu, “4 gündür kar yağışı devam ediyor. Her sene böyle olmazdı, bu sene daha çok kar yağdı” dedi.

Her gün sokakta yaşayan hayvanları beslediğini anlatan Onbaşıoğlu, sabahları 25-30 adet ekmek verdiğini ifade etti. Onbaşıoğlu, kar yağışının 2025 yılı için bereket olduğunu da aktardı.

Öte yandan kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.