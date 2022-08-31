Toplantı karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Katı atık bertaraf tesisinin çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Ahmet Işık tarafından bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda atık sahasına çöp taşıma ve nakliye konusu görüşüldü.

Yenice Belediyesine ait Ihlamur Terasta yapılan KARÇEV toplantısına Vali Fuat Gürel’in yanı sıra Yenice Kaymakamı Gizem Yandımata, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk ile Birlik Müdürü Ahmet Işık katıldı.

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