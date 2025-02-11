Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Karbosan fabrikasında Türk Metal Sendikası yeterli üye sayısına ulaşarak yetki belgesini aldı. Türk Metal Sendikası üyesi farklı fabrikalardan gelen işçiler Orhangazi’deki Karbosan fabrikası önünde sendikayı çiftetelli oynayarak kutladı. Öte yandan sendikal faaliyetler nedeniyle Karbosan fabrikasının 6 işçinin işine son verdiği iddia edilirken, sendika bu duruma tepki gösterdi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren ve 236 çalışanı bulunan Karbosan fabrikasında Türk Metal Sendikası yetkili sendika olmak için gerekli üye sayısına ulaşarak fabrika için yetki belgesini aldı.

Fabrika önünde kutlama

Karbosan fabrikasındaki sendikalaşma çalışmalarının yetki belgesi ile sonuçlanmasının ardından Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkanı Erdoğan Aydın, sendika yöneticileri ve farklı fabrikalardan gelen 100’ün üzerinde Türk Metal Üyesi Orhangazi’deki Karbosan fabrikasının mesai çıkışında fabrika önünde toplanarak sendika yetki belgesini çiftetteli ile kutladı. Sloganlar atan Sendika yöneticileri, fabrika çıkışındaki işçileri alkışlayarak destek oldular.

Sendikal faaliyetle işten çıkarmalar

Öte yandan Karbosan fabrikasında sendikal faaliyetler nedeniyle son 10 günde 6 çalışanın işine son verildiği ileri sürüldü. Sendika başkanı Erdoğan Aydın yaşanan işten çıkarmalara da tepki gösterdi. Fabrika önündeki işçiler yaptıkları gösterinin ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan Aydın, Karbosan işyerinde sendika örgütlenme hakkına yönelik baskılar ve hukuksuz uygulamaların asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal örgütlenme hakkı işçilerin en temel demokratik haklarından birisidir. Ancak Karbosan’da sendikaya üye olan işçilere yönelik baskılar sendikadan istifa etmeye zorlanmaları ve örgütlenmeye katılan işçilerin işten çıkarılması açıkça hukuk ve insan haklarına aykırıdır" dedi.

Uygulamaların işçinin haklarının gasp edilmesinin yanı sıra aynı zamanda çalışma barışını da tehdit ettiğini belirten Erdoğan Aydın, "İşverenin bu baskıcı tutumu derhal sonlandırması, işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması ve sendika hakkına saygı duyulması çağrısında bulunuyoruz" dedi.