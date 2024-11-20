Hatay’da karbonmonoksitten zehirlenen dede ölürken, babaanne ve torunun hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, gece saatlerinde Hassa ilçesi 15 Kasım Mahallesi’nde Konukman ailesinin yaşadığı evde meydana geldi. Aileden haber alamayan yakınlarının girdiği evde, 3 kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Durum üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksitten zehirlendiklerini tespit ettikleri; Mehmet Konukman, eşi Hatice Konukman ve torun Mehmet Efe Konukman’ı hastaneye kaldırdı. Hassa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen dede Mehmet Konukman yaşamını yitirdi. Babaanne Hatice Konukman ve torun Mehmet Efe Konukman’ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.