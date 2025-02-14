Çanakkale’de karbonomonksit zehirlenmesi sonucunda yoğun bakıma alınan 78 yaşındaki Mehmet Durgut, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından karaciğeri nakil bekleyen hastaya umut oldu.

Çanakkale Yenice’de eşinin 6 ay önce ölümü sebebiyle yalnız yaşamaya başlayan Mehmet Durgut, 28 Ocakta karbonmonoskit zehirlenmesi geçirdi. Gün boyu babasından haber alamayan oğlu Ali Durgut, babasının evine gittiğinde acı gerçekle karşılaştı. Sobadan dolayı karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan Mehmet Durgut, hemen 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Durgut’un, 12 Şubatta beyin ölümü gerçekleşti. Hastane organ nakil yetkilileri, merhumun ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu hastane bünyesinde organ nakil çalışmalarına başlandı.

Merhumun karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’nde karaciğer nakli bekleyen hastaya nakledildi.