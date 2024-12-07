Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 84 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Yahşihan ilçesi Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının haber alamadığı Ali Baskın’ın durumunu kontrol etmek isteyen ekipler, evin birinci katına geldiklerinde yaşlı adamın hareketsiz şekilde yattığını gördü. Yapılan incelemede Baskın’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.