Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yakın gelecekte üretim ve ihracatta büyük öneme sahip olacak Karbon Ayak İzi bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yakın gelecekte üretim ve ihracatta büyük öneme sahip olacak Karbon Ayak İzi bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Üyelerine yönelik eğitimlerini sürdüren ve gündemdeki önemli konular ile ilgili bilgilendirme seminerleri düzenleyen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, yakın gelecekte üretim ve ihracatta büyük yer tutacak olan Karbon Ayak İzi Nedir? seminerini gerçekleştirdi.

Karbon ayak izi

Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen seminerin konuşmacılığını Namık Kemal Üniversitesi Eğitim Görevlisi Dr. Abdullah Yinanç gerçekleştirdi. Karbon ayak izinin önemine vurgu yapan Dr. Yinanç, “Karbon ayak izi, birim karbondioksit cininden ölçülen üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsüdür.” dedi. Karbon ayak izinin iki ana parçadan oluştuğunu belirten Yinanç, “Bunlardan ilki birinci ayak izi yani ev içi enerji tüketimi, ulaşım dahil olmak üzere fosil yakıtlarının yansımasından ortaya çıkan, doğrudan CO2 emisyonlarının ölçüsüdür. İkincil ayak izi ise, kullanılan ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı CO2 emisyonları ölçüsüdür” ifadelerini kullandı.

Karbon ayak izin nasıl küçültülür

Karbon ayak izinin küçültülmesine yönelik konulara da değinen Dr. Yinanç, “Karbon ayak izinin küçültülmesine yönelik bireysel olarak yapabilecekler arasında atıkları azaltmak, toplu taşıma aracı tercih etmek, gereksiz enerji harcamalarında kaçınmak, doğal gaz gibi enerji kaynakları yerine güneş enerjisi gibi sürdürülebilir enerji kaynakları kullanmak, yeşil alanların arttırılması, çevre temizliğine önem, geri dönüşüm, organik ve yerli gıda tüketimi, verilmesi gibi konular yer almaktadır.” şeklinde konuştu.

İleri 5 S uygulamaları eğitimi verilecek

Eğitimlerine devam edecek olan Çerkezköy TSO’da, 3 Kasım Perşembe günü İleri 5S Uygulamaları ve Yöneticinin 5S Yol Haritası eğitimi verilecek. Seyit Ahmet Kaya tarafından verilecek olan eğitimde: 5S Nedir?, 5S Uygulamaları ve İşletmeye Katkısı, 5S Kavramının Yalın Düşünce İçerisinde ki Felsefi Karşılığı, 5S Çalışmalarında ’’46 Soruluk Kök Neden Anketi ’’ ile Doğru Tespit - Hızlı Aksiyon - Hızlı Sonuç, İşletme Kültürü ve Davranış Değişikliklerinin Yönetimi, 5S Uygulamalarında Buzdağının Görünmeyen Yüzü, 5S Çalışmalarında Patinaj Noktaları ve Geri Dönüşler, Yöneticiler İçin 5S Yol Haritası gibi konular anlatılacak. Saat 13.30’da başlayacak olan eğitim, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşecek.