Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nce yapılacak Karayusuflu Mahalle Merkezi ve Karayusuflu Merkez Park’ın temel atma töreni, yoğun katılımla gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nce yapılacak Karayusuflu Mahalle Merkezi ve Karayusuflu Merkez Park’ın temel atma töreni, yoğun katılımla gerçekleşti.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, batmış bir belediyeyi devraldıktan sonra, milletin parasını çok iyi kullanarak, mali disiplin sağlayarak ve gece gündüz çalışarak adeta bir mali başarıya imza attıklarını belirtti. Yıllık geliri 1 milyar 100 milyon liradan, 4 buçuk milyar liraya çıkardıklarını, 4 buçuk milyar liralık borcu da aşağıya çektiklerini ifade eden Başkan Karalar, “Devasa hizmetler yapıyoruz ve bunları borçsuz gerçekleştiriyoruz. Millet İttifakı iktidar olduğunda her kesimin yüzü gülecek. Bugün iki hizmetimizin temelini attığımız yerde insanlarımızın 50 yıllık altyapı, üstyapı sorunları vardı. Sorunlar bizimle birlikte çözülüyor. Biz Adana’nın dört bir yanında, bize oy verilip verilmediğine bakmaksızın hizmet ediyoruz. Yönetici; halk arasında ayrım gözetmeden hizmet etmek zorundadır. Bugün burada, verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"Dayanışma içinde halkın sorunlarını çözüyoruz"

CHP Adana Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer’in ardından söz alan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da kırsal kalkınmanın ve dayanışmanın önemine değindi. Başkan Akay, “Bugün burada iki hizmetin temelini atıyoruz ama aslında bizim Karayusuflu ve çevresindeki bölgede en büyük amacımız kırsal kalkınma. Büyükşehir yasasının ardından mahalle olan ama tarımsal gücünü koruyan Karayusuflu’ya bir mandıra yapıldı, mera da bize tahsis ediliyor. Çevre mahalle ve köylere hizmetimiz devam edecek. İstediklerimizi gerçekleştirebilmemiz için Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmamız gerek. Birlikte çalışmaya zaten başlamıştık ve bunu artırarak devam ettiriyoruz. Millet İttifakı iktidara geldiğinde ortaya çıkacak dayanışmanın bir örneğini veriyoruz. Millet İttifakı’nın iktidarıyla birlikte büyükşehir belediyelerimiz de dayanışma içinde olacak. Köylüyü yeniden milletin efendisi yapacağız” diye konuştu.

Serinevler Mahallesi Muhtarı Kamber Gök ile Karayusuflu Mahallesi Muhtarı Ata Dağlı, hizmetlerinden dolayı Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mahalle merkezi ve parkın temeli atıldı.

Törene, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP kadın ve gençlik kolları başkanları, Millet İttifakı’na bağlı siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bölge halkı katıldı.