Aydın’da tarlalarda pamuk hasadı devam ederken dar gelirli aileler de karayolu kenarına traktör ve kamyonlardan saçılan pamukları toplayıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Aydın’da tarlalarda pamuk hasadı devam ederken dar gelirli aileler de karayolu kenarına traktör ve kamyonlardan saçılan pamukları toplayıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Aydın ovasında tekstil, yağ sanayii ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan ve ’beyaz altın’ olarak adlandırılan pamuk hasadı sürüyor. Üreticiler ektikleri pamukları hasat ederek traktör ve kamyonlarla alıcılara taşıyorlar. Araçlardan rüzgarın etkisi ile karayoluna savrulan pamuklar dar gelirli ailelerin geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Araçlardan savrulan kirli pamukları toplayan dar gelirli vatandaşlar pamuğun kilosunu 10 liradan satıyor. Yaklaşık 30 ila 40 kilogram veya günün durumuna göre daha fazla pamuk toplayan vatandaşlar yaklaşık 500 lirayı bulan kazanç sağlıyorlar.

"Hem telef olmuyor, hem de kazanç sağlıyor"

Aydın-İzmir Karayolu kenarında pamuk toplayan Hüseyin Ballı, "Karayolu kenarında kamyon ve tırlardan dökülen pamukları topluyoruz. Araç sürücülerinin durup toplama gibi bir durumları olmuyor. Biz de bu durumu kendi lehimize çevirdik. Hem telef olmasın hem de ekmek parası çıksın diye topluyoruz. Yol kenarından topladığımız pamuklar 30-40 kilo hatta günlük araç yoğunluğuna göre 50 kilograma kadar çıkıyor. Kilosunu da 10 liradan satıyoruz. Çok şükür yevmiyemiz çıkıyor. Allah bereket versin" ifadelerini kullandı.