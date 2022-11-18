Aydın’ın Kuşadası ilçesinde karayoluna inen ve uçamayan angıt kuşunu, petrol istasyonunda çalışan bir vatandaşın dikkati kurtardı. Kontrolleri yapılan koruma altındaki türlerden olan angıt kuşu yeniden doğaya salındı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde karayoluna inen ve uçamayan angıt kuşunu, petrol istasyonunda çalışan bir vatandaşın dikkati kurtardı. Kontrolleri yapılan koruma altındaki türlerden olan angıt kuşu yeniden doğaya salındı.

Bir çok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, doğal renkleri ile dikkat çeken ve koruma altına alınan türlerden olan angıt kuşu, Davutlar Mahallesi karayolu üzerine indi. Halk arasında da angut kuşu olarak da bilinen angıt kuşu tekrar havalanamayınca, yol kenarında bulunan bir petrol istasyonu çalışanı tarafından fark edilerek güvenli bir bölgeye götürüldü. Eşine olan bağlılıkları ile bilinen angıt kuşunu kurtaran vatandaş, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü kuşu teslim aldı. Yapılan kontrollerde kuşta herhangi bir yara izine rastlanmazken, dikkat çeken koyu turuncu kızıl renkleriyle görsel bir güzellik sunan angıt kuşu 2 gün misafir edildi. Bakımlarının ardından yeniden uçmaya başlayan angıt kuşu, EKODOSD Bilim Danışmanı Doç. Dr. Ortaç Onmuş ile birlikte, bir sulak alan yakınında doğal yaşam alanına salındı.

Angıt kuşlarının avlanmalarının yasak olduğunu hatırlatan EKODOSD Başkanı Bahatin Sürücü; “Koruma altında bir tür olan angıt kuşunun en önemli özelliği eşine olan bağlılığıdır. Eşlerine çok sadık olan angıtlar, eşi öldükten sonra adeta arkasından yas tutarcasına üzüldükleri görülmektedir. Tekrar eş bulmakta zorluk çektiklerinden, avlanmaları yasak olan koruma altında bir kuş türüdür” dedi.