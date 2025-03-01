Sivas-Kayseri karayolu Kızılırmak Köprüsü üzerinde oluşan çöküntüler sürücüler için tehlike oluşturuyor.

Sivas- Kayseri yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Köprüsü üzerinde meydana gelen çöküntüler sürücüler için tehlike oluşturdu. Bugün oluşan bir obruk radar uygulaması için bölgeye giden polis ekipleri tarafından fark edildi. Yol güvenliği alan polis ekipleri durumu karayolları ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler oluşan çukuru soğuk asfalt ile kapattı. Polis memurlarının dikkati olası bir kazayı önledi.