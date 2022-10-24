Sakarya’nın Akyazı ilçesinde karayolunda aracıyla geri geri giderek trafiği tehlikeye atan sürücü, saniye saniye kameralara yansıdı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde karayolunda aracıyla geri geri giderek trafiği tehlikeye atan sürücü, saniye saniye kameralara yansıdı.
Akyazı ilçesi D-140 Karayolu’nun Akyazı Devlet Hastanesi mevkiinde 54 H 5521 plakalı cip, geri geri giderek trafiği tehlikeye attı. Görenlere şaşkınlık veren o anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülere ulaşan Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, harekete geçti. Trafiği tehlikeye atan sürücüye ışık ihlali ve ters yönde gitmekten toplam 2 bin 250 lira ceza kesildi.
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