Muğla-Marmaris Karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunan Chamaeleo Chamaeleon cinsi bukalemun Marmaris Milli Park Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Muğla-Marmaris Karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunan Chamaeleo Chamaeleon cinsi bukalemun Marmaris Milli Park Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Muğla-Marmaris Karayolunda duyarlı bir vatandaş tarafından Chamaeleo Chamaeleon cinsi bukelemun bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Marmaris Milli Park Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler bukalemunun tedavisini yapmak üzere teslim aldı. Bukalemununun gerekli tüm tedavileri uzmanlar tarafından yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.