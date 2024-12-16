Aydın-Muğla Karayolu üzerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Türkiye’nin trafik akışı yönünden en yoğun karayollarından biri olan Aydın-Muğla karayolunda sabah saatlerinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Çöken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken araç sürücüleri de zaman zaman zor anlar yaşadı. Araçlar karayolunda ilerlemekte zorlandı. Yetkililer, yer yer düşen görüş mesafesi nedeniyle trafikte dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.