Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, taşıma sektörünün dijitalleşmesi için yeni adımlar atarak, karayolu taşıma sektöründe hizmet veren vatandaşlar için e-Devlet’i daha cazip hale getirerek, kurumlara gitmeden işlem yapabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Uraloğlu, “Başvurularda kağıt ve belge aramadan tüm süreçleri e-Devlet üzerinden sonuçlandırıp, bürokrasiyi azaltıp, e-Devlet uygulamalarıyla işlem süreleri kısalacak. E-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde verilen son teşvik ile işlem sayısında büyük artış sağlanmasını hedefliyoruz. Karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacılarımızın e-Devlet üzerinden yapacakları işlemlerinde indirim limitlerini arttırdık. 32 bin 854 liraya kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak” dedi.

Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle karayolu taşıma sektöründe faaliyet gösteren taşımacıların, e-Devlet üzerinden yaptıkları işlemlerde yüzde 5’e varan indirim limitleri artırılarak, daha fazla indirim uygulanabilmesi için düzenleme yaptıklarını kaydetti. Uraloğlu, “Bu düzenlemeyle; taşımacıların e-Devlet üzerinden yapacakları 32 bin 854 TL’ye kadar olan işlemlerde yüzde 5 indirim uygulanacak” dedi.

K1 yetki belgesinde yüzde 75’e varan indirim

Uraloğlu, yapılan bir başka yeniliğin ise yurt içi eşya taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren K1 belgeli vatandaşlarımızın, faaliyetlerini bırakmaları veya taşıtlarını satmaları halinde, taşıtı satın alanlara indirim imkanı getirildiğini söyledi. Uraloğlu, “K1 belgeli kamyoncu esnafımız, faaliyetini bırakır veya emekliliği haiz olursa, taşıtlarını sattıkları ve muvafakat verdikleri kişiler için; kalan belge süresi de göz önünde bulundurularak, K1 yetki belgesinde yüzde 75’e varan indirim imkanı sağlanacak. Bu düzenlemeyle beraber kamyoncu esnafımız daha kolay taşıtlarını satabilecek ve faaliyetlerini bıraktıkları anda iptal edecekleri K1 belgelerinden de bir gelir elde etme imkanı ortaya çıkacak” dedi. Yönetmelikte bir başka düzenleme ise muayene ve sigorta konusunda oldu. Bakan Uraloğlu, Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yetki belgesi alan taşıtlardan, muayene ve sigortası biten taşıtların 6 ay içinde eksiklerini gidermeleri halinde otomatik ve ücretsiz yeniden yetki belgelerine ilave edilme imkanı sağlandığını kaydetti.

Acentelere uyarma müeyyidesi

Uraloğlu, yönetmelik değişikliğiyle tarifeli (biletli) veya tarifesiz (turizm) yolcu taşımalarına aracılık hizmeti veren ve bilet veya sözleşme düzenlemeye yetkili olan acentelerin, mevzuata aykırı bilet veya sözleşme düzenlemeleri halinde uyarı müeyyidesi getirildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Yapılan bu düzenlemeyle vatandaşların bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesini hedefliyoruz” dedi.

Varış noktasından önce inen yolcular U-ETDS’ye bildirilecek

Yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde, varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, taşımacı firmalar tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sistemine bildirilmesiyle ilgili düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre varış noktasından önce otobüsten inen yolcular, anlık olarak U-ETDS ‘ye bildirilecek. Taşıma alanında güvenlik için gelen bu yenilik, yolcuların elektronik ortamda anlık olarak takibinin yapılmasını sağlayacak.