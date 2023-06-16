Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan karpuz yüklü tırın yol ortasına devrildiği kazada yaklaşık 24 ton karpuz yola dağılarak ziyan olurken, kazadan dolayı karayolunda trafik tek yönlü olarak yaklaşık yarım saat durdu.

Kaza, Emirdağ ilçesi Karacalar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B., idaresindeki 35 HC 9276 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardında yol ortasına devrildi. Kazada sürücü S.B., yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Olayda, tırın dorsesinde bulunan yaklaşık 24 ton karpuz ise yola dağıldı. Kazanın meydana geldiği yolda trafik yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak durdu. Yola dağılan karpuzların temizlenmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.