Karayolları ekiplerini yollarda yaptığı bariyer ve dikme demir parçalarını çalan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşkale - Tercan Karayolu, Kükürtlü mevkiinde, Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan bariyer ve dikme demir çalışmalarında kullanılan malzemelerin çalınması olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde, suçu örtmek ve kendilerine resmi araç görünümü vermek maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğü amblemini yapıştırmak suretiyle olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, çaldıkları çok sayıda devlet malzemesini hurdacılara satmaya çalışırlarken suçüstü yakalandı.

Ele geçirilen malzemeler Karayolları Erzurum 12.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken olayı gerçekleştiren 5 şüpheli hazırlanan tahkikat evrakları ile adli makamlara sevk edildi.