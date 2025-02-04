Trabzon’da Karayollarına ait yol süpürme kamyonu yol kenarındaki bankete çıkarak yan yattı. Kazada kamyondan yola düşen bir işçi vinç yardımıyla kaldırılan kamyonun altından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon-Rize istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesi mevkiinde seyir halinde bulunan T.Ç. yönetimindeki Karayollarına ait 61 AY 975 plakalı yol süpürme kamyonu, sağ şeritten ilerlerken yol kenarındaki bankete çıktı. Bankete girdikten sonra devrilen kamyon park halinde bulunan tıra da zarar verdi. Kazanın etkisiyle ön camdan yola düşen Karayolları çalışanı E.K., kamyonun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine vinç yardımıyla kamyonun altından kurtarılan E.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yol süpürme aracının sürücüsü T.Ç. de tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, park halindeki tırda ise maddi hasar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu’nda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.