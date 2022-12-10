Edinilen bilgiye göre, yangın, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çakırbey Şantiyesi’nin jeneratörün bulunduğu depoda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba, Muradiye ve Erciş Grup Amirliği’nden 3 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında maddi zarar meydanda gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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