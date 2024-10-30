Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kamyonete yüklenen torbalar dolusu çöpü, İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki ormana attı. Tepki çeken anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonet, İstanbul Havalimanı yolu üzerindeki ormanlık alanda durdu. Araçtaki ekipler, torbalar dolusu çöpü, kamyonetin kasasından ormana fırlattı. Bu sırada orada bulunan bir vatandaş da o anları kayda aldı. Görüntüyü çeken kişi, "Karayolları Genel Müdürlüğü yoldan topladığı çöpleri ormana atıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün arabası, kimse bir şey demiyor" sözleriyle çevreyi kirletenlere tepki gösterdi.