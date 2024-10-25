Bayburt merkezde yazdan kalma güneşli günler yaşanırken, yüksek rakımlı tepelerde kar küreme çalışması gerçekleştiriliyor. Bayburt-Çaykara kara yolu arası, Soğanlı Dağı mevkiinde karla kaplı yollarda yoğun kar mesaisine başlayan Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bayburt-Çaykara kara yolunun ve Soğanlı Dağı yükseklerinin karla kaplanmasıyla birlikte Karayolları 106. Şube Müdürlüğü bölgede çalışma başlattı. Sürücülerin trafikte sorun yaşamaması adına yüksek rakımlı tepelerle birlikte kara yolunda da çalışmalarda bulunan ekipler, karla kapanan yolları kar küreme araçlarıyla temizlediler, özenle açtılar. Bölgede yoğun kar mesaisini sürdüren ekipler, olası bir gizli buz tehlikesine karşı tuzlama yapılması gereken yerlerde de tuzlama çalışması gerçekleştirerek, çalışmalarını aralıksız devam ettiriyorlar. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin sabahın erken saatlerinde başlayan kar mesaisi, gece geç saatlere kadar devam etti. Bir an olsun boş durmayan karayolları ekiplerinin yoğun mesaisi neticesinde Bayburt-Çaykara yolu, Soğanlı Dağı civarlarında ulaşım kolaylıkla sağlanıyor.