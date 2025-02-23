Hakkari Karayolları 114. Şube Şefliğine bağlı taşeron karla mücadele ekipleri, sınıra yakın bulunan köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari’de kar yağışının etkisini kaybetmesi ile birlikte karla mücadele ekiplerinin başlattığı çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Karayolları 114. Şube Şefliği taşeron karla mücadele ekibi, sorumluluk sahasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı sınıra yakın Işıklı, Kavuşak, Çağlayan, Üzümlü köyleri ile Şırnak yolunda bulunan Serbest Karakolu, Süvarikutra ve Orta köy bölgesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer iki metre karla karşı karşıya gelen iş makineleri, bazı bölgelerde yollarını zor buluyor. Çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü bölgede köy yollarının yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi.