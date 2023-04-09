Nisan ayını yaşadığımız şu günlerde havaların dönem dönem soğuk dönem dönem de çok sıcak gitmesi bazı meyve ağaçlarının da zamanı şaşırmasına neden oldu. Normalde Temmuz ayında meyve veren Karayemiş (Taflan) Nisan ayında meyve verirken, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çilekli mahallesinde vatandaşlar, ilk kez böyle bir şeye şahit olduklarını söylediler.

Yörede geçtiğimiz haftalarda etkili olan sıcak ve güneşli günlere aldanan karayemiş ağacının 4 ay erken meyve verdiğini belirten mahalle sakini Burhan Yiğit “Normal şartlarda temmuz ayında meyve veren taflan ağacı, önce çiçek açtı sonra da meyve verdi. Arkadaşlarla ilk gördüğümüzde şaşırdık ve tadına bakmak istedik. Yediğimizde tadının yaz aylarında olan taflandan daha tatlı olduğunu gördük” dedi.