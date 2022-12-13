Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen bir şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve işbirliği yaptığı tespit edilen M.Y. isimli kadına ait Karayazı ilçesi Ulucanlar Mahallesi’nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet cep telefonu, 15 adet av tüfeği fişeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. M.Y.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edildiği belirtildi.