Erzurum’un Karayazı ilçesinde ‘Her zaman her yerde eğitim’ sloganıyla düzenlenen 225 kursta 4 bin 200 kursiyere ulaşıldı. 2 bin 225 erkek, bin 975 kadının meslek eğitimine alındığı ilçe nüfusunun yüzde 17’sine ulaşıldı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde ‘Her zaman her yerde eğitim’ sloganıyla düzenlenen 225 kursta 4 bin 200 kursiyere ulaşıldı. 2 bin 225 erkek, bin 975 kadının meslek eğitimine alındığı ilçe nüfusunun yüzde 17’sine ulaşıldı.

Erzurum’a 112 kilometre uzaklıkta ve 2450 metre rakımlı Karayazı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, adeta eğitim seferberliği başlattı. 2022 yılında açılan 225 kursa 4 bin 200 kursiyer katıldı. 2 bin 225 erkek ve bin 976 kadının kursa alındığı ilçede nüfusun yüzde 17’sine ulaşıldı. 75 mahalle, 68 mezrasıyla çok dağınık bir coğrafya sahip bir ilçe de Karayazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, ‘Her Zaman Her Yerde Eğitim’ sloganı ile çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kapanan köy okullarının yeniden eğitim öğretime kazandırılması ile faaliyete başlayan köy yaşam merkezlerinde köy halkının kurslardan maksimum düzeyde faydalanması için imkan oluştu. Karayazı İlçesinde Bulunan iki köy yaşam merkezinde ‘Aile Eğitimi Okulu Kursları’ ve ‘Sürü Yönetimi Elemanı Kursları’ açıldı. İlerleyen zamanlarda yaşam merkezlerinde daha farklı kurslar açılması planlanıyor.

Karayazı Belediyesi ve Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde halı üretimi kursu ile ilçede bulunan kadınlara hem maddi kazanç hem de sosyal yaşam anlamında renk kattı.

Karayazı Halk eğitimi Merkezi Aile Destek Eğitim Merkezi (ADEM) ile işbirliği halinde açtığı kurslar ile kadınlara ücretsiz kurs malzemeleri verdi. Kadınların kurslara katılımını artırıp rutin yaşamdan sıyırıp farklı işlerle uğraşmalarını sağlayan kurslar, büyük ilgi görüyor.

2022 yılında uygulama konulan ‘Aile Okulu Projesi’ çerçevesinde 80 öğretmene eğitici eğitimi verildi. Bu eğitimi alan öğretmenlere açılan Aile Okulu Eğitimi Kurslarına bin 200 veliye ulaşılarak eğitim verildi. Bu kurslarla Aile içi iletişim-çatışma çözme ,akran ve siber zorbalık ,sağlıklı beslenme Ailede ilk yardım, ebeveyn çocuk ilişkisi gibi konuları kapsayan eğitimler verildi.

Karayazı Halk Eğitimi Merkezi her hafta Perşembe Günü halka açık Sinema Günü Etkinliği yaparak ailelerin hayatına renk katmaya devam ediyor. Ayrıca sinema salonu da öğrencilerin kullanımına açık tutuluyor.