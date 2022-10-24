Erzurum’da şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammed Eymen Kaya’nın tedavisi için destek kampanyaları düzenlendi. Muhammed Eymen’in ailesine destek için SMS kampanyası, konser gibi etkinliklerin yanı sıra kent merkezi ve ilçelerde hayır çarşısı düzenleniyor.

Erzurum’da şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konulan Muhammed Eymen Kaya’nın tedavisi için destek kampanyaları düzenlendi. Muhammed Eymen’in ailesine destek için SMS kampanyası, konser gibi etkinliklerin yanı sıra kent merkezi ve ilçelerde hayır çarşısı düzenleniyor.

Erzurum’da yaşayan Özlem-Risalettin Kaya çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Eymen Kaya’ya şubat ayında SMA Tip 1 tanısı konuldu. Muhammed Eymen Kaya için Erzurum’da kampanyalar düzenleniyor. Valilik onayıyla bir kamu bankasından para bağış hesabı açılırken, vatandaşlar gelir elde etmek için hayır çarşısı düzenledi. Mini konserlerin yanı sıra bazı etkinliklerin de yapıldığı kampanya Muhammet Eymen’in ailesini de mutlu ediyor.

Eymen’e bir yardım eli de Karayazı ilçesinde uzatıldı. İlçedeki bir spor salonunda düzenlenen hayır çarşısına İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Erzurumlu iş insanı Ferik Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Sarıdoğan ile İş insanı Kaya, satışa sunulan birçok ürünü satın alarak SMA Tip 1 tanısı konulan minik Kaya’ya sahip çıktı.