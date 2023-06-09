Karavanları ile 1 yıl boyunca dünyaya gezecek olan Fransız aile, geldikleri Türkiye’de Konya’nın Karapınar ilçesinde kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü’nde kamp yaptı.

Karavanları ile dünya turuna çıkan Fransız Stany Bovlifard eşi Marion ile çocukları Gaia ve Iris ile birlikte rotalarında bulunan Türkiye’ye 3 ay öne geldi. Ülkenin bir çok şehrini dolaşan Fransız ailenin son durağı Konya’nın Karapınar ilçesi oldu. Fransız aile, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü’nde kamp yaptı. Meke Gölü kenarında karavanları ile kamp yapan aile gün batımını ve güneşin batışını izleyip yürüyüş yaptı.

Türk insanın son derece misafir olduğunu belirten Stany Bovlifard, “Bir süre daha Türkiye’de kalıp daha sonra diğer ülkelere gideceğiz. Meke Gölü’nün durumuna çok üzüldük. Gölün kuruması insanlık için tedirginlik oluşturuyor. Aslında tüm dünyada bu kuraklık ve çevre sorunları var. İnsanların daha ciddi tedbirler alması gerekir. Buna rağmen burada güzel bir kamp gerçekleştirdik” dedi.