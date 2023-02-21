Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından hayırsever iş adamı tarafından Malatya’ya gönderilen 81 karavan, afetzede vatandaşlara sıcak yuva oldu.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından hayırsever iş adamı tarafından Malatya’ya gönderilen 81 karavan, afetzede vatandaşlara sıcak yuva oldu.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat günü meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya’da yıkık-ağır hasarlı bina sayısı 5 bin 578 olarak tespit edildi. ’Asrın felaketi’ olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya’da, afetin yaraları hızla sarılıyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar ilk etapta çadır kentler, konteynerler ve yurtlara yerleştirilirken, hayırsever iş adamı tarafından Malatya’ya 81 adet karavan gönderildi. Depremin ilk anından itibaren şehir merkezinde depremzede vatandaşların yardımına koşan hayırsever iş adamı, gönderdiği karavanları Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan boş alana yerleştirdi. Gönderilen karavanların yakıtları dahil tüm giderleri karşılanırken, depremzede vatandaşlar emeği geçen herkese teşekkür etti.

Deprem anında eşinin torununu kurtarmak isterken ayağını kırdığını aktaran depremzede Elif Duman, “Oğlum başka karavanda biz de başka karavanda kalıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bizlere kart da verdiler, onunla yemeklerimizi alıyoruz. Yakıtımız her sabah doluyor. Tüpümüz var. Her şeyimiz var. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Depremden etkilendiklerini belirten Muhammed Mustafa Erten, “Allah razı olsun tanıdıklar ve devlet sayesinde bize bu karavanı verdiler. Bizler burada yaşamaya çalışıyoruz. Evlerimiz sağlam çıkarsa oraya geçeceğiz. Karavanın üst katı da var, iki kişi orada kalabiliyor. Biz dört kişiyiz, üçü aşağıda ben de üst katta yatıyorum. Burada aynı zamanda üç öğün yenmek de veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Depremzede Selahattin Duman ise, “Birinci depremde çoluk çocuğumuzla birlikte dışarı çıktık. Aradan 3-5 saat geçtikten sonra eve geçtik. Kahvaltılık bir şeyler hazırlamak istedik. O arada depreme yakalandık. Torunumu kucağımdan alıp balkondan aşağı bir arkadaşa attım. O sırada deprem şiddetiyle beni dışarı fırlattı ve ayağımı kırdım. Alçıya aldılar, oradan buraya geldik. Sağ olsunlar, burada oturuyoruz. Başka bir çaremiz yok. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun” diye konuştu.