Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Alper Ayvazoğlu, bozulan otomobilinin yerine aldığı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti karavana çevirdi. Ayvazoğlu, güneş paneli de bulunan küçük karavanıyla yakıt masrafı olmadan tatilin keyfini çıkarıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Alper Ayvazoğlu, bozulan otomobilinin yerine aldığı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti karavana çevirdi. Ayvazoğlu, güneş paneli de bulunan küçük karavanıyla yakıt masrafı olmadan tatilin keyfini çıkarıyor.

Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezindeki karavan parkında tatilini sürdüren Alper Ayvazoğlu, 2 sene önce bozulan otomobilini satıp yerine 3 tekerlekli elektrikli bisiklet aldı. Tatilden geri kalmak istemeyen Ayvazoğlu, bisikletinin arka bölümünü küçük bir karavana çevirdi, bununla da yetinmeyerek bir de güneş paneli taktırdı. Hiç yakıt giderinin olmadığını ve tek masrafının yiyecek olduğunu belirten Ayvazoğlu, "Evde nasıl yatıp uyuyorsanız aynısı, bir farkı yok. Hiç de bir zorluğu yok üstelik çok da rahat. Deprem yok gürültü yok daha ne olacak" dedi.

"Yakıt masrafı yok"

6 sene önce Ankara’dan, Antalya’ya yerleştiğini hatırlatan Ayvazoğlu, "Motosikleti 2 sene önce aldım. Daha önce küçük bir arabam vardı. Güneş paneli vardı. Onu kullanıyordum. O araba benzinli olduğu için büyük arıza verdi. Aşırı yükten dolayı sattık. Ondan sonra bunu aldım. Paranın bir kısmıyla, güneş paneli taktırdım. Üstelik benzinsiz de gidiyor. Ben her zaman böyle tatil yapıyorum benim için hangi araç olursa fark etmez. 6 sene önce Ankara’dan geldim Antalya’ya ve 6 senedir de geziyorum. Ben emekliyim yiyecek alıyorum marketten başka da bir masrafım yok Allah’a şükür. Masrafsız bir yiyecek parası var o kadar. Evde nasıl yatıp uyuyorsanız, aynısı bir farkı yok. Hiç de bir zorluğu yok üstelik çok da rahat. Deprem yok gürültü yok daha ne olacak" diye konuştu.

"Dikkat çekiyor"

Yaşadığı elektrikli bisikletli karavanı diğer karavanlarla kıyaslayan Ayvazoğlu, "İsteyen yapar, illa karavan istiyorum diyen bu şekilde yaparsa çok ucuza mal edebilir. Yaşamak için büyük karavan ya da küçük karavan olması fark etmez. Yeter ki gürültü olmasın. Bu şekilde tatilime devam ediyorum, görenlerin de dikkatini çekiyor" şeklinde konuştu.