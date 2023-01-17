Türkiye Karavan Turizmi Koordinatör Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, ülke karavan turizmini tanıtmak ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla Avrupa karavan endüstrisi çatı kuruluşu Alman Karavan Endüstrisi Birliği ve dünyanın en büyük karavan ihtisas fuarı özelliği taşıyan Caravan Salon Düsseldorf Fuarı ile Türk karavan üretici ve tedarikçilerini B2B etkinliğinde bir araya getirdi.

Türkiye Karavan Turizmi Koordinatör Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, ülke karavan turizmini tanıtmak ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla Avrupa karavan endüstrisi çatı kuruluşu Alman Karavan Endüstrisi Birliği ve dünyanın en büyük karavan ihtisas fuarı özelliği taşıyan Caravan Salon Düsseldorf Fuarı ile Türk karavan üretici ve tedarikçilerini B2B etkinliğinde bir araya getirdi.

İstanbul’da Karavanist Fuarı’nda gerçekleştirilen B2B etkinliğine Alman Karavan Endüstrisi Birliği Genel Müdürü Daniel Onggowinarso, Caravan Salon Düsseldorf’un Fuar Direktörü Stefan Koschke ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile Karavan İmalat ve Tedarikçileri Derneği (KAİTED) üyeleri katıldı.

Karavan sektöründe uluslararası iş birliği imkanları ele alındı

B2B etkinliğinin açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Karavan Turizmi Koordinatör Ajansı seçilen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın turizme yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşan Genel Sekreter Dr. Serkan Genç, 2015 yılı sonrası turizm sektörüne yönelik Ajans faaliyetlerini özetleyerek yapılan analiz ve planlama çalışmaları neticesinde, ajansın 2020 yılından itibaren doğa temelli turizm odaklı çalışmalara yoğunlaştığını açıkladı.

Dr. Genç, Türk karavan imalat ve tedarikçileri ile Alman Karavan Endüstrisi Birliği yetkililerinin kamu eliyle ilk kez bir araya getirildiğini vurgulayarak, toplantıda karavan sektörünün tüm alt bileşenlerini içeren muhtelif konularda uluslararası iş birliği imkanlarının masaya yatırılacağını kaydetti.

Avrupa karavan pazarı, Türkiye’ye fırsat sunuyor

Almanya’daki karavan üreticilerinin tamamını, Avrupa’daki üreticilerin ise yüzde 80’ini temsil eden, sektöre yön veren çatı örgüt konumundaki CIVD Genel Müdürü Daniel Onngowinarso, konuşmasında birliğin yapısı, Dünyada ve Avrupa’da karavan sektörünün pazar hacmi, teknik altyapı ve güvenlik konularında güncel mevzuata ilişkin bilgiler paylaştı.

Avrupa’da 2022 yılında yeni tescil edilmiş 200 bin karavan olduğunu belirten Onngowinarso, üretim kanadında Almanya’daki pazar hacminin ise 14 milyar avro seviyesinde olduğunu vurguladı. Onngowinarso, turizm başta olmak üzere sektörün ekonomiye genel katkısının ise yılda 50 milyar avro seviyelerine ulaştığını belirtti. Karavan pazarını yönetebilmenin yolunun sağlıklı istatistiki bilgilerin varlığıyla mümkün olduğunu ifade eden Onngowinarso, ancak bu şekilde pazarı büyütebilecek şeffaf ve doğru kararlar alınabileceğini kaydetti. Onngowinarso, Türkiye’de henüz yeni olsa da karavan sektörünün ciddi potansiyele sahip olduğunu ve bu anlamda gelişmeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük Karavan Fuarı’ndan Türkiye’ye özel davet

Fuar Direktörü Stefan Koschke ise 2022 yılında 124 bin 144 metrekarelik alanda kurulan Dünyanın en büyük karavan fuarı olan Caravan Salon Düsseldorf’un, 35 ülkeden 736 ayrı katılımcı ile 72 ülkeden 237 bin 117 ziyaretçiyi çekmeyi başardığı bilgisini paylaştı.

Koschke, bu anlamda Caravan Salon Düsseldorf 2022’de tarihin en büyük ticaret fuarı olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti. Fuara katılım konusunda da KAİTED üyelerini bilgilendiren Koschke, “Türk katılımcıların fuara katılımından büyük memnuniyet duyacağız” dedi.

Avrupalı karavan temsilcileri ile iş birliği konuları ele alındı

Toplantıya KAİTED yönetim kurulu başkanı Serkan Köksal, yönetim kurulu üyesi Mevlüt Sarıgül ve dernek üyeleri katıldı.

Türkiye’deki karavan sektörünün mevcut durumu ile ilgili bilgiler paylaşan KAİTED temsilcileri iş birliği içeriğini oluşturacak konu başlıklarında Avrupalı muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunarak, CIVD’in bilgi ve tecrübelerinin Türkiye’deki kalite standartlarını geliştirme noktasında faydalı olacağını ifade etti.

Türk ve Avrupalı karavan sektörü temsilcileri arasında yapılan B2B etkinliğinin ardından uluslararası iş birliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesine yönelik bir iyi niyet mutabakatı yapılması kararlaştırıldı.