Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, kenttin turizm açısında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Yalova’nın konumu itibariyle bölgenin en dikkat çeken turizm alanlarından birisi olduğunu belirten Ziya Karatekin, bu avantajın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yalova’da çok önemli turizm alanlarının bulunduğunu anlatan Karatekin, “Şehrimizde çok önemli turizm alanları var. Yalova turizm konusunda önemli lokasyona sahip. Bunun avantajını da özellikle tatil dönemlerinde iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hem şehrimizin tanıtımı hem de esnafımızın maddi anlamda yüzünün gülmesi, bizler için çok önemli. Bizler ekibimizle sahayı gezmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi’nin çalışmaları ile Hersek Lagünü’nün ön plana çıkarıldığını anlatan Karatekin, “Bölgede müzecilik faaliyetleri de yine ön planda. Doğal ürünlerin yetiştirilebildiği tabiat ve milli parklarla birlikte yapılmış çalışmalar var. Her ne kadar tersanelerin etrafında oluşmuş olsa da Altınova, çok iyi bir turizm potansiyeline sahip yer. 250 civarında kuş çeşidinin bulunduğu bir alan, bölge” diye konuştu.

“Havalar güzelleştikçe daha fazla nüfus gelecek”.

İlkbahar dönemiyle Yalova’ya insan popülasyonu anlamında daha çok tatilci geleceğinin altını çizen Karatekin, “Çınarcık ve Teşvikiye bölgeleri, turizmin ilgi alanlarını oluşturuyor. Havalar güzelleştikçe çevre illerden daha fazla nüfus gelecek. Yalova’nın özellikle doğası öne çıkıyor. Biz de doğasıyla markalaştırmak düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

MARKA’dan teknik destek

Yalova’da çok sayıda trekking yolunun olduğuna dikkat çeken Karatekin, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu trekking yollarıyla ilgili standarda ulaşması için çalışmalarımız var. Başlangıç ve bitiş alanının belirlenmesi gerekiyor. Dinlenme alanı, seyir yerlerinin oluşturulması gerekiyor. Daha da önemlisi trekking yolunun devamında yön levhalarının oluşturulması lazım. 6 trekking yolu projelendirilmesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek aldık. Bu proje kabul edildi. İhalesi bugünlerde yapılacak. İhaleyi alan mimar mühendislik şirketi bununla ilgili projelendirme yapacak. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de bisiklet yollarıyla ilgili projesi MARKA’dan geçti. Yalova’nın doğasıyla trekking ve bisiklet parkurları, yamaç paraşütleri gibi alanlarda doğa projelerini çeşitlendirmemiz gerekiyor.”