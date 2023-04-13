Çayırova Belediyesi karate takımı, Yalova’da yapılan okul sporları şampiyonasında 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandı.

Okul Sporları Gençler A ve B Karate Grup Şampiyonası yapıldı. Yalova’da yapılan şampiyonaya 12 ilden 450 sporcu katıldı. Çayırova Belediyesi karate takımı şampiyonaya 10 sporcu ile katılırken 6 farklı sporcusuyla madalya kazanma başarısı elde etti. Çayırova Belediyesi karate takımı sporcularından Batıkan Gökbulak Gençler A Grubu 68 kilogramda altın madalya, Eren Yaray Gençler B Grubu 55 kilogramda altın madalya, Oruç Reis Cimşit Gençler A Grubu 55 kilogramda altın madalya, Doğan Mercan Gençler B Grubu 76 kilogramda bronz madalya, Özhan Gökbulak Gençler A Grubu 68 kilogramda bronz madalya, Kerem Yaray Gençler B Grubu 55 kilogramda bronz madalya kazandı.

Çayırova Belediyesi’nde madalya kazanan sporcular 6-9 Haziran tarihleri arasında Kütahya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Çayırova ve Kocaeli’yi temsil etme hakkını kazandı.