Manisa BBSK Karate takımı sporcularından Nurbade Büber ve Sümeyye Teke Türkiye Milli Takımı seçmeleri U21’de Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Nurbade Büber milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Manisa BBSK Karate takımı sporcularından Nurbade Büber ve Sümeyye Teke Türkiye Milli Takımı seçmeleri U21’de Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Nurbade Büber milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Manisa BBSK Karate takımı başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Manisa BBSK Karate takımı sporcuları Kocaeli’de yapılan Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde 2 üçüncülük alarak önemli bir başarıya imza attı.

U21 Kadınlar 61 kg Nurbade Büber Türkiye 3’üncüsü olarak milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı. U21 Kadınlar 68 kg’da Sümeyye Teke de yaptığı 5 maç sonunda Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kulüp antrenörü Ali Eşsiz, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcumuz Nurbade Büber ve Sümeyye Teke’yi tebrik eder, önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi.