Türkiye Karate Federasyonu Milli Takım Antrenörlerinden 5. dan 4. Kademe Antrenörü İdris Gürbüz, Malatya’da sporculara gelişim semineri verdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen gelişim seminerine 100’e yakın sporcu iştirak etti. Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik, seminerle ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın gelişimi için seminerler düzenledik” “ifadelerini kullandı. JSKA Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen ise Malatya’da her geçen gün gelişen Karate sporuna ilgi duyanlar için düzenlenen sporculara gelişim seminerinin önemini dile getirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Milli Takım Antrenörlerinden 5. dan 4. Kademe Antrenörü İdris Gürbüz, Malatya’da sporculara gelişim semineri verdi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen gelişim seminerine 100’e yakın sporcu iştirak etti. Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik, seminerle ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın gelişimi için seminerler düzenledik” “ifadelerini kullandı. JSKA Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen ise Malatya’da her geçen gün gelişen Karate sporuna ilgi duyanlar için düzenlenen sporculara gelişim seminerinin önemini dile getirdi.

Türkiye Karate Federasyonu Milli Takım Antrenörlerinden 5. dan 4. Kademe Antrenörü İdris Gürbüz de, spor ve eğitimin önemi üzerinde durdu. Gürbüz,sporcuların sorularını da cevaplandırdı.