Ankara’da düzenlenen Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mindere çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Türkiye üçüncüsü olarak podyumda boy gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları 2-6 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mindere çıktı. Bin 570 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Abdullah Arel U21 75 kiloda, Yuşa Yaman Çakar ise Gençler +76 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.