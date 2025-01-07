Ankara’da düzenlenen Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mindere çıkan Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları Türkiye üçüncüsü olarak podyumda boy gösterdi.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcuları 2-6 Ocak tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ümit, Genç, U21 Türkiye Karate Şampiyonasında mindere çıktı. Bin 570 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehirli sporculardan Abdullah Arel U21 75 kiloda, Yuşa Yaman Çakar ise Gençler +76 kiloda Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Kaynak: iha