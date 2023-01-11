Afyonkarahisar’da ’Okul Sporları Karate Minik, Küçük, Yıldız, Gençler Kumite ve Kata’ kategorilerinde müsabakalar sona erdi. Maçlara 100 sporcu katılım sağladı. Birinci olan sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil edecek.

Afyonkarahisar’da ’Okul Sporları Karate Minik, Küçük, Yıldız, Gençler Kumite ve Kata’ kategorilerinde müsabakalar sona erdi. Maçlara 100 sporcu katılım sağladı. Birinci olan sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil edecek.

Afyonkarahisar’da Okul Sporları’nda müsabakalar devam ediyor. Karate Minik, Küçük, Yıldız, Genç Kızlar ve Erkekler Kumite ve Kata müsabakaları Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda tamamlandı. Karates salonunda düzenlenen müsabakalara farklı okullardan 100 sporcu katıldı. Yapılan maçlar neticesinde; kızlarda Rahime Ravza Koçak, Ceylin Aksaray, Sultan Sarıgül, Tuğba Süngü, Nahide Arslan, Havva Ceylin Fidan, Cansu Keleş, Sultan Sude Saraç, Döndü Sena Dişli, Başak Büyükbezgin, Beren Karakoç, İkra Nur Yıldız, Kübra Pınar, Damla Nur Çelik, Rasime Merve Gönül ve Nur Beyaz Akçin birinci oldu.

Erkeklerde ise Mustafa Eren Güder, Emirhan Ceyhan, Yiğit Berk Bayrak, Hidayet Yıldız, Enes Fikret Pınar, Tarık Polat, Sait Sarıgül, Hüseyin Ceyhan, Taha İbrahim Bilgici, Yasin Samet Meydan, Yunus Emre Aslankeser, Bilal Koca, Ahmet Özkan, Muhammet Bilgici ve Yılmaz Arslan birinci oldu.

Karşılaşmalar neticesinde birinci olan sporcular grup müsabakalarında Afyonkarahisar’ı temsil etmeye hak kazandı.

Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını verildi.