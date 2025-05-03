Ağrı’da Kamp Yapan Karate Milli Takımı, İl Müdürü Çelebi’ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Avrupa Karate Şampiyonası öncesinde hazırlık kampını Ağrı’da sürdüren Türkiye Karate Milli Takımı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi’yi makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ermenistan’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’na hazırlanan milli takım kafilesi, kamp çalışmalarını Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün tesislerinde sürdürüyor.

Yüksek rakımın performansa olumlu katkı sağladığı Ağrı’daki kamp ortamından memnun kalan milli sporcular ve teknik heyet, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir ile birlikte İl Müdürü Ahmet Çelebi’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, federasyon başkanı Taşdemir, Ağrı’nın kamp için ideal bir ortam sunduğunu belirterek, İl Müdürü Çelebi’nin ve müdürlük personelinin kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Sporcular da, tesislerin kalitesinden ve kamp sürecindeki desteklerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ise, milli takımı Ağrı’da ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirerek, "Avrupa Şampiyonası öncesinde ilimizde kamp yapan milli takımımıza her türlü desteği vermekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah sporcularımız, şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalyalarla döneceklerdir. Bizim için en büyük mutluluk, onların başarısına katkı sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda, federasyon başkanı Ercüment Taşdemir İl Müdürü Ahmet Çelebi’ye milli takım forması hediye etti. İl Müdürü Çelebi’de, federasyon başkanı Taşdemir’e Ağrı Gençlik Merkezinde filografi sanatıyla yapılan Türk Bayrağı işlemesini hediye ederek, sporculara başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli takımın 4 Mayıs pazar günü Ağrı’dan Ermenistan’a hareket etmesi bekleniyor.