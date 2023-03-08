Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-12 Mart tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek Karate Seri A Şampiyonası’nda, Diyarbakır’dan Türkiye Karate Milli Takımı Antrenörü ve Bölge Karate Antrenörü Mehmet Yazar, Milli Takım’da görev alacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 10-12 Mart tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek Karate Seri A Şampiyonası’nda, Diyarbakır’dan Türkiye Karate Milli Takımı Antrenörü ve Bölge Karate Antrenörü Mehmet Yazar, Milli Takım’da görev alacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenecek olan ve Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) 2023 faaliyet programında yer alan Karate Seri A Şampiyonası 10-12- Mart tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek. Dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından biri olan şampiyonada Diyarbakır’dan Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü ve Bölge Karate Antrenörü Mehmet Yazar milli takımda görev alacak.

Federasyon Başkanı Uğuz’a teşekkür

Diyarbakır’dan milli göreve davet edilen Türkiye Karate Milli Takım Antrenörü ve Bölge Karate Antrenörü Mehmet Yazar, "76 ülkeden 1073 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek olan dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından birisi olan Karate Seri A Şampiyonası’nda görev almak elbette beni çok mutlu etti. Ancak bilindiği gibi 6 Şubat’ta tüm ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden biri olan Diyarbakır’da büyük acı yaşadı. Asrın felaketinin bizde oluşturmuş olduğu bu moral ve motivasyon bozukluğunu bir nebzede atmamız için bizi bu büyük organizasyona davet eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz’a teşekkür ederim" dedi.