Okul Sporları Karate Kumite 66 kilogram A Genç Kız kategorisinde bölge üçüncüsü olarak başarı gösteren ve 6 Haziranda düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nurbeyaz Akçin İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Havva Küçükilhan ve Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Esmeray ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Günay hazır bulundu. Sünnetci ziyarette Türkiye Finallerinde yarışacak öğrenciye başarılar diledi. Sünnetci ayrıca Akçin’e hediyeler verdi.