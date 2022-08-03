Konya merkez Karatay İlçe Belediyesi çocuklara sinemayı sevdirmek ve sinema kültürünü yaşatmak amacıyla “Açık Havada Sinema” etkinliği düzenledi.

Konya merkez Karatay İlçe Belediyesi çocuklara sinemayı sevdirmek ve sinema kültürünü yaşatmak amacıyla “Açık Havada Sinema” etkinliği düzenledi.

Karatay Belediyesi “Açık Havada Sinema” etkinlikleri çerçevesinde, Karatay Belediyesi Kent Konseyi bahçesinde çocuklara özel film gösterimi gerçekleştirdi. Karatay Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlik ile 150 çocuk açık havada sinema izleme keyfini yaşadı. Film çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Keyifli dakikaların yaşandığı gösterimde çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Açık havada sinema izlemenin tadını çıkaran çocuklar açık hava sinema etkinliğinin devam etmesini isterken bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Karatay Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Açık Havada Sinema’ etkinlikleri Ağustos ayının sonuna kadar her perşembe günü devam edecek.

“Çocuklarımız çok sevdi, film gösterim sayımızı arttıracağız”

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için Karatay’da birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ‘Açık Havada Sinema’ etkinliğinin çocuklar tarafından çok sevildiğini belirterek gösterim sayısını arttıracaklarını aktardı. Çocukların gelişimlerine katkı sunacak etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Hasan Kılca, “Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Kent Konseyimizin bahçesinde gerçekleştirdiğimiz ‘Açık Havada Sinema’ etkinliğimize yoğun ilgi gösteren minik misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da talebi üzerine ‘Açık Havada Sinema’ etkinliğimizi Ağustos ayı boyunca haftada 3 güne çıkaracağız. Belirlediğimiz parklarımızda daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili duyurumuzu gerçekleştireceğiz. Amacımız ilçemizde kültürel ve sosyal etkinliklerimizden hiçbir çocuğumuzun eksik kalmaması. Spor tesislerimiz, yaz okullarımız, kültür ve sanat etkinliklerimiz, Robotik Kodlama ve daha birçok alandaki yatırımlarımızın hepsi çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda gelişmesi ve kendilerini geliştirmeleri içindir. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımız için hizmet üretmeye, onlara her türlü alanda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.