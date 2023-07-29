Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçenin birçok noktasındaki altyapı çalışmalarıyla vatandaşın yaşam standartlarını yükseltiyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bu çerçevede ilçe merkezinin dört bir tarafında yolların konforunu artırmanın yanında sürücülerin de güvenliğini önceleyen projeleri planlı ve programlı bir biçimde hayata geçiriyor.

İlçe sakinlerinin yaşam kalitesi ve konforunu önceleyen çalışmalarını her alanda yürüten Karatay Belediyesi, altyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Karatay Belediyesi Fen İşleri ekipleri; ilçe merkezi ve merkeze uzak mahalleler, mahallelerin bağlantı yolları ile yayla yollarında daha önce planlanan ve belirlenen çalışmaların yanı sıra vatandaşlardan gelen taleplere de en kısa sürede müdahale etmek için yoğun bir sezon geçiriyor. Bu yılki asfalt serimi hedefinin de üzerine çıkabilmek amacıyla çalışan ekipler, ilçe merkezinin birçok noktasında olduğu gibi Karaaslandede Mahallesi Güldiken Sokak’ta yol yenileme ve asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yine geçtiğimiz yıl başlanan ve Çelebi Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi-Fetih Caddesi arasında Şeyh Ulema Caddesi üzerinden yeni bir bağlantının oluşturulmasına yönelik yol yenileme çalışması ile sıcak asfalt seriminin ikinci kısmı da ekiplerce sürdürülüyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemizin her anlamda imarı için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Karatay’ımızın altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İlçemize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere ilçemizin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunanyollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışmaları yapıyor. Tüm bu gayreti ve çabayı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini ve konforunu arttırmak için ortaya koyuyoruz. Yapılan planlı ve programlı çalışmalarla sezon başında belirlenen hedeflerin de üzerine çıkılacaktır” dedi.